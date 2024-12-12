Вместо iPhone 15 присылал покупателям муляжи — в Киеве 18-летний мошенник обманул десяток человек

Клиентам, желающим приобрести смартфон, подозреваемый отправлял муляж в фирменной коробке.

В Киеве злоумышленнику, который вместо дорогих смартфонов присылал покупателям муляжи, сообщено о подозрении в мошенничестве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 18-летний подозреваемый разместил на сайте «OLX» объявление о продаже мобильных телефонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Мах. Клиентам, желающим приобрести телефон, подозреваемый по почте отправлял муляж телефона в фирменной коробке.

«Покупатели на почте не проверяли направили ли настоящий телефон, а только смотрели есть ли что-то в коробке. После этого через почтовый сервис они пересылали продавцу деньги. Уже дома владельцы муляжей понимали, что стали жертвой мошенничества», – рассказали в прокуратуре.

Таким образом, парень заработал почти 340 тысяч гривен, обманув 12 покупателей.

В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или ограничение свободы до 5 лет.

Следствие продолжается. Устанавливаются данные других потерпевших от противоправных действий подозреваемого.

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