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Замість iPhone 15 надсилав покупцям муляжі — у Києві 18-річний шахрай обдурив десяток людей

11:09, 12 грудня 2024
Клієнтам, які хотіли придбати смартфон, підозрюваний відправляв муляж у фірмовій коробці.
Замість iPhone 15 надсилав покупцям муляжі — у Києві 18-річний шахрай обдурив десяток людей
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У Києві зловмиснику, який замість дорогих смартфонів надсилав покупцям муляжі, повідомлено про підозру у шахрайстві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, 18-річний підозрюваний розмістив на сайті «OLX» оголошення про продаж мобільних телефонів «iPhone 15 Pro» та «iPhone 15 Pro Мах». Клієнтам, які хотіли придбати телефон, підозрюваний поштою відправляв муляж телефону у фірмовій коробці.

«Покупці на пошті не перевіряли, чи справжній телефон їм надіслали, а лише дивились, чи є щось у коробці. Після цього через поштовий сервіс вони пересилали продавцю гроші. Вже вдома власники муляжів розуміли, що стали жертвою шахрайства», — розповіли у прокуратурі.

В такий спосіб хлопець заробив майже 340 тисяч гривень, ошукавши 12 покупців.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років або обмеження волі до 5 років.

Слідство триває. Встановлюються дані інших потерпілих від протиправних дій підозрюваного.

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