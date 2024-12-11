На Житомирщині ув’язнили чоловіка, який незаконно носив при собі холодну зброю

23-річний чоловік перебував на іспитовому терміні за попередній злочин, пов’язаний із незаконним зберіганням зброї та боєприпасів.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав 23-річного чоловіка винним у носінні холодної зброї без передбаченого законом дозволу та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі. За сукупністю вироків остаточне покарання обвинуваченому - 5 років і 1 місяць позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба суду.

У ході судового розгляду суд встановив, що обвинувачений придбав ніж, який, за висновком експертизи, є військовою коротко-клинковою холодною зброєю колюче-ріжучої дії, який носив при собі без передбаченого законом дозволу. Після допиту свідків та дослідження доказів чоловік повністю визнав свою вину та каявся.

Суду пояснив, що ніж він знайшов та залишив у себе необдумано. Холодну зрою обвинувачений видав працівникам поліції на їхню вимогу, а не добровільно, як вважає захисник.

Призначаючи покарання, суд врахував, що обвинувачений раніше судимий, вчинив нетяжкий злочин. Також суд узяв до відома досудову доповідь, складену органом пробації, згідно з якою обвинувачений має високий рівень ризику вчинення повторного кримінального правопорушення та високий ризик небезпеки для суспільства.

Обвинувачений на момент вчинення правопорушення перебував на іспитовому терміні за вчинення злочину, також пов′язаного з незаконним зберіганням зброї та боєприпасів; вироком Бердичівського міськрайонного суду йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком 2 роки.

Врахувавши це, суд призначив остаточне покарання за сукупністю двох вироків і у вигляді реального позбавлення волі.

Вирок ще не набув чинності та може бути оскаржений (справа №274/6986/24).

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