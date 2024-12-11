ВККС рекомендує відрядити суддю до іншого суду та достроково припинити відрядження ще одного судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів направила відповідні подання до Вищої ради правосуддя.

У середу, 11 грудня, в засіданні Першої палати Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглянуто питання про відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для відправлення правосуддя та про дострокове закінчення відрядження судді.

У зв’язку зі зміною територіальної підсудності судових справ Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження строком на один рік судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибруса Вадима Анатолійовича до Заводського районного суду міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Також Комісія вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про дострокове закінчення відрядження судді Старобільського районного суду Луганської області Пелиха Олександра Олександровича до Воловецького районного суду Закарпатської області.

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