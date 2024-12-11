У США чоловіка, який стрибнув на суддю під час засідання, засудили до 26 років в’язниці

Чоловік перестрибнув через лаву і почав бити 62-річну суддю, а також травмував охоронців.

Як відомо, 3 січня в американському місті Лас-Вегасі чоловік у залі суду напав на суддю, яка відмовилася випустити його під заставу.

11 грудня стало відомо, що чоловіка, який стрибнув на суддю через лаву під час засідання, засудили до 26 років ув'язнення. Про це повідомив телеканал Fox News.

Підсудний Деобра Редден перестрибнув через лаву і почав бити 62-річну жінку і травмував охоронців, які намагалися його заспокоїти.

«Слава Богу, що з суддею все гаразд», - заявив після інциденту окружний прокурор округу Кларк Стів Вулфсон.

За даними KLAS-TV, суддя отримала низку травм, але не була госпіталізована.

За словами адвоката Реддена, чоловік не приймав прописані йому ліки для контролю діагностованої у нього шизофренії, коли скоїв напад.

Також адвокат сказав, що коли Редден визнав себе винним у вересні, це «відображає тонкий баланс між прийняттям відповідальності за сумний інцидент і визнанням наслідків психічного захворювання, яке не лікували».

Сам чоловік стверджував, що не збирався вбивати суддю.

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