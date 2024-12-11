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В США мужчину, который прыгнул на судью во время заседания, приговорили к 26 годам тюрьмы

15:29, 11 декабря 2024
Мужчина перепрыгнул через скамью и начал избивать 62-летнюю судью, а также нанес травмы охранникам.
В США мужчину, который прыгнул на судью во время заседания, приговорили к 26 годам тюрьмы
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Как известно, 3 января в американском городе Лас-Вегасе мужчина в зале суда напал на судью, которая отказалась выпустить его под залог. 

11 декабря стало известно, что мужчину, прыгнувшего на судью через скамью во время заседания, приговорили к 26 годам тюремного заключения. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Подсудимый Деобра Редден перепрыгнул через скамью и начал избивать 62-летнюю женщину и нанес травмы охранникам, которые пытались его успокоить.

«Слава Богу, что с судьей все в порядке», — заявил после инцидента окружной прокурор округа Кларк Стив Вулфсон.

По данным KLAS-TV, судья получила ряд травмы, но не была госпитализирована.

По словам его адвоката Реддена, мужчина не принимал прописанные ему лекарства для контроля диагностированной у него шизофрении, когда совершил нападение.

Также адвокат сказал, что, когда Редден признал себя виновным в сентябре, это «отражает тонкий баланс между принятием ответственности за прискорбный инцидент и признанием последствий нелеченного психического заболевания».

Сам мужчина утверждал, что не собирался убивать судью.

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