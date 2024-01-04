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  1. В мире

В США мужчина напал на судью во время вынесения приговора: инцидент попал на видео

18:15, 4 января 2024
Мужчина избил судью после того, как она отказалась выпустить его под залог.
В США мужчина напал на судью во время вынесения приговора: инцидент попал на видео
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В среду, 3 января, в американском городе Лас-Вегасе мужчина в зале суда напал на судью, которая отказалась выпустить его под залог, передает 8 News Now Investigators.

Делон Редден, которого судили за попытку побоев со значительными телесными повреждениями, напал на судью Мэри Кэй Холтус.

Судья отклонила просьбу адвокатов сославшись на то, что обвиняемый уже привлекался ранее за другие правонарушения. Она заявила, что Редден все-таки должен отправиться в тюрьму, потому что ему нужно «попробовать кое-что другое». В этот момент и произошло нападение.

В сети также опубликовали видео, на котором мужчина внезапно срывается со своего места, и, перепрыгнув через скамейку, начинает бить женщину. Во время нападения мужчина выкрикивал нецензурные оскорбления в ее адрес.

В результате инцидента судья и один из охранников получили травмы.

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