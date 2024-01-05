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Осуждена жительница Луганска, возглавившая подразделение «таможни» оккупантов

07:50, 5 января 2024
Экс-работница Луганской таможни Гостаможслужбы Украины добровольно вступила в незаконный правоохранительный орган оккупантов.
Осуждена жительница Луганска, возглавившая подразделение «таможни» оккупантов
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Жительница Луганска признана виновной в коллаборационной деятельности и осуждена на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Также женщина лишена права в течение 15 лет занимать должности в правоохранительных органах.

Отмечается, что экс-работница Луганской таможни Гостаможслужбы Украины летом 2022 добровольно вступила в незаконный правоохранительный орган оккупантов.

Она возглавила одно из подразделений так называемого «государственного таможенного комитета лнр». Заняла должность «начальника отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста «Красная Таловка», расположенного в Щастинском районе.

Она обеспечивала поступление «таможенных платежей» для нужд оккупационных властей в Луганской области. Также призывала к сотрудничеству с врагом бывших коллег и местное население.

Приговор вынесен в порядке специального судебного производства.

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