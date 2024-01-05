Засуджено мешканку Луганська, яка очолила підрозділ «митниці» окупантів

Експрацівниця Луганської митниці Держмитслужби України добровільно вступила до незаконного правоохоронного органу окупантів.

Мешканку Луганська визнано винною у колабораційній діяльності та засуджено на 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Також жінку позбавлено права упродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Зазначається, що експрацівниця Луганської митниці Держмитслужби України влітку 2022 року добровільно вступила до незаконного правоохоронного органу окупантів.

Вона очолила один із підрозділів так званого «державного митного комітету лнр». Обійняла посаду «начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Красна Талівка», що розташований у Щастинському районі.

Вона забезпечувала надходження «митних платежів» для потреб окупаційної влади на Луганщині. Також закликала до співпраці з ворогом колишніх колег та місцеве населення.

Вирок ухвалено у порядку спеціального судового провадження.

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