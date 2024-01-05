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У Реєстрі судових рішень засекретили ухвали господарських судів про надання АМКУ дозволів на перевірку бізнесу

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Набрав чинності закон, який запроваджує судовий контроль «квазіслідчих» повноважень АМКУ з проведення перевірки суб’єктів господарювання, доступу до приміщень, інших володінь, місць зберігання інформації і на вчинення окремих процесуальних дій у вигляді проведення огляду, опломбовування, накладення арешту на майно, вилучення майна.

  1. В Україні

Засуджено мешканку Луганська, яка очолила підрозділ «митниці» окупантів

07:50, 5 січня 2024
Експрацівниця Луганської митниці Держмитслужби України добровільно вступила до незаконного правоохоронного органу окупантів.
Засуджено мешканку Луганська, яка очолила підрозділ «митниці» окупантів
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Мешканку Луганська визнано винною у колабораційній діяльності та засуджено на 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Також жінку позбавлено права упродовж 15 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Зазначається, що експрацівниця Луганської митниці Держмитслужби України влітку 2022 року добровільно вступила до незаконного правоохоронного органу окупантів.

Вона очолила один із підрозділів так званого «державного митного комітету лнр». Обійняла посаду «начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Красна Талівка», що розташований у Щастинському районі.

Вона забезпечувала надходження «митних платежів» для потреб окупаційної влади на Луганщині. Також закликала до співпраці з ворогом колишніх колег та місцеве населення.

Вирок ухвалено у порядку спеціального судового провадження.

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