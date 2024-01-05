Житель Львова у суді скасував штраф за перехід дороги поза переходом

Львів’янин визнав, що перейшов дорогу у невстановленому місці, але довів, що мав на це право.

У Львові суд скасував штраф чоловіку за перехід дороги поза пішохідним переходом. Громадянин визнав, що перейшов дорогу у невстановленому місці, але заявив, що поруч не було переходу та він не створював аварійну ситуацію. Про це пише zaxid.net.

Як стало відомо, львів’янин перейшов дорогу поза пішохідним переходом у центрі міста. Його зупинили поліцейські та винесли на нього постанову про порушення ПДР через перехід дороги у недозволеному місці, що передбачає 255 грн штрафу.

Чоловік звернувся до суду з проханням скасувати постанову про притягнення його до адмінвідповідальності. Він пояснив, що намагався знайти пішохідний перехід, але його не було, тому він впевнився у відсутності авто та перейшов дорогу.

За словами чоловіка, він виконав вимоги п. 4.8 ПДР України (якщо в зоні видимості немає переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться у відсутності небезпеки).

Судья задовольнила позов пішохода про скасування штрафу, на рішення ще може бути подана апеляція.

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