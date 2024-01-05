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  1. В Україні

Гуменюк пояснила, чому рф може економити ракети «Калібр»

07:00, 5 січня 2024
Це може бути пов'язано з проблемами поновлення їх запасів та логістикою для ворожого флоту, — зазначила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.
Гуменюк пояснила, чому рф може економити ракети «Калібр»
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При плануванні своїх ракетних ударів по Україні рф, вочевидь, вимушена економити "Калібри".

Це може бути пов'язано з проблемами поновлення їх запасів та логістикою для ворожого флоту через дії Сил оборони в Чорноморському регіоні. Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, що під час крайньої масованої ракетної атаки 2 січня були зафіксовані пуски трьох "Калібрів", і усі вони були знищені силами української протиповітряної оборони.

"Саме так ворог намагався вочевидь перевірити засоби розосередження уваги систем ППО", - сказала Гуменюк.

Вона також розповіла, що при максимальній потужності використання ракет повітряного базування росіяни хотіли відволікати увагу Сил оборони України ще й на морські ракетоносії.

"І те, що вони очевидно економлять "Калібри" може бути свідченням того, що з поновленням цих запасів в них можуть виникнути проблеми. Оскільки логістика із забезпеченням, завантаженням й обслуговуванням "Калібрів" залишилася у Севастополі. А там їм дуже тривожно, коли перебувають ракетоносії", - зазначила Гуменюк.

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