Ідентифікація пенсіонерів-переселенців: як підготуватися, перелік запитань

Стало відомо, на які запитання попросять відповісти під час відеоконференції.

Фото: Maria Chalaya/unsplash

Українським пенсіонерам, які є внутрішньо переміщеними особами, для продовження виплат у 2024 році необхідно пройти ідентифікацію.

Стало відомо, на які запитання попросять відповісти під час відеоконференції. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Список обов’язкових питань:

Чи даєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи та (або) екрана з вашим зображенням, а також пред’явлених вами документів? Назвіть прізвище, ім’я та по батькові. Назвіть дату народження. Назвіть місце народження. Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, який видав документ, термін дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності). Назвіть ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, чи ви коли-небудь відмовлялися від коду? Якого року це було? Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити. Назвіть номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв’язку. Назвіть зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання. Коли ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду? З яким питанням? Назвіть місто, де розташований орган, до якого ви зверталися.

Також можуть ставити додаткові запитання. Загалом передбачено, що відеоконференція має тривати приблизно 20 хвилин.

Ідентифікація стосується лише тих пенсіонерів, які здобули статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) до 24 лютого 2022 року і отримують пенсію через «Ощадбанк» (терміни ідентифікації подовжили до 1 квітня 2024 року) або кому виплату пенсії було зупинено (наприклад, тим, хто виїхав).

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