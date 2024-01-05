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Идентификация пенсионеров-переселенцев: как подготовиться, список вопросов

07:19, 5 января 2024
Стало известно, на какие вопросы попросят ответить на видеоконференции.
Идентификация пенсионеров-переселенцев: как подготовиться, список вопросов
Фото: Maria Chalaya/unsplash
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Украинским пенсионерам, являющимся внутренне перемещенными лицами, для продления выплат в 2024 году необходимо пройти идентификацию.

Стало известно, на какие вопросы попросят ответить на видеоконференции. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Список обязательных вопросов:

  1. Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, в том числе на видеофиксацию вашего лица и/или экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
  2. Назовите фамилию, имя и отчество.
  3. Назовите дату рождения.
  4. Назовите место рождения.
  5. Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
  6. Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?
  7. Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
  8. Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
  9. Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
  10. Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.

Также могут задавать дополнительные вопросы. В общей сложности предусмотрено, что видеоконференция должна длиться примерно 20 минут.

Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» (сроки идентификации продлили до 1 апреля 2024 года) или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим ).

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