Идентификация пенсионеров-переселенцев: как подготовиться, список вопросов

Украинским пенсионерам, являющимся внутренне перемещенными лицами, для продления выплат в 2024 году необходимо пройти идентификацию.
Стало известно, на какие вопросы попросят ответить на видеоконференции. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Список обязательных вопросов:
- Даете ли вы согласие на проведение видеоидентификации, в том числе на видеофиксацию вашего лица и/или экрана с вашим изображением, а также предъявленных вами документов?
- Назовите фамилию, имя и отчество.
- Назовите дату рождения.
- Назовите место рождения.
- Назовите реквизиты паспортного документа (серия (при наличии), номер, дата выдачи паспорта гражданина Украины, наименование уполномоченного субъекта, выдавшего документ, срок действия (при наличии), уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии).
- Назовите идентификационный код. Если он отсутствует, сообщите, вы когда-нибудь отказывались от кода? В каком году это было?
- Есть ли у вас пенсионное удостоверение? Назовите его реквизиты.
- Укажите номер телефона, адрес электронной почты или другой способ обратной связи.
- Назовите зарегистрированное место жительства, фактическое место жительства.
- Когда вы последний раз обращались в органы Пенсионного фонда? С каким вопросом? Назовите город, где расположен орган, в который вы обращались.
Также могут задавать дополнительные вопросы. В общей сложности предусмотрено, что видеоконференция должна длиться примерно 20 минут.
Идентификация касается только тех пенсионеров, которые получили статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через «Ощадбанк» (сроки идентификации продлили до 1 апреля 2024 года) или кому выплата пенсии была остановлена (например, выехавшим ).
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