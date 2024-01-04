Присягнули на верность рф: подозрение в госизмене получили двое экс-спасателей из Мариуполя

В настоящее время они находятся в розыске.

Два бывших спасателя из Мариуполя заочно получили подозрение в государственной измене. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что весной 2022 года заместитель начальника учебного пункта и сапер отделения проверки качества разминирования части пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области решили пренебречь клятвой и перешли на сторону оккупантов.

Мужчины заняли должности спасателя-кинолога отдела пиротехнических и специальных кинологических работ и сапера отделения пиротехнических работ так называемой аварийной части специального назначения.

Один из них позировал со служебной собакой перед руководителем «республики» на праздновании по случаю «торжественного» открытия «спасательного центра мчс россии». Подозреваемые также участвовали в поисковых операциях на разрушенных объектах и разборах уничтоженных российскими войсками построек в Мариуполе.

Тем самым они помогали армии рф скрывать военные преступления, совершенные против мирного населения.

В настоящее время они находятся в розыске.

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