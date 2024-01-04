Как будет работать растаможка авто в Дії: алгоритм

Весь процесс растаможки хотят сделать онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Фото: auto.24tv.ua

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 10380 относительно растаможки легковых авто в Дії.

В Минцифри сообщили, если законопроект примут, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, а бизнес — через портал Дія.

Что изменит законопроект?

Создадут Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которую сформирует Минцифра на основе данных таможни. Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, которые проходили таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя

Весь процесс растаможки будет онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Подробный алгоритм растаможки авто через Дію можно посмотреть в инфографике:

Также сообщалось, что за фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн.

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