Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде снова вспомнили, что работают над отменой Хозяйственного кодекса и назвали это большой реформой

Там добавили, что отмена Хозяйственного кодекса – «это большая реформа».

В Администрации Госпогранслужбы пояснили, при каких условиях могут пересекать границу мужчины с инвалидностью

Решение о предоставлении разрешения на пересечение государственной границы на выезд из Украины принимается непосредственно в пункте пропуска, - Администрация Госпогранслужбы.

За фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн

Верховная Рада рассмотрит законопроект о наказании за фальсификацию пробега подержанного транспортного средства.

Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

Районный суд Киева привлек главу КСУ Сергея Головатого к ответственности за то, что тот не ответил на запрос НАПК

Ранее из-за того, что тот не ответил на запрос, НАПК составило протокол об административном правонарушении на и. о. председателя Конституционного Суда Украины Сергея Головатого.

  1. В Украине
  2. / Авто

Как будет работать растаможка авто в Дії: алгоритм

17:57, 4 января 2024
Весь процесс растаможки хотят сделать онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.
Как будет работать растаможка авто в Дії: алгоритм
Фото: auto.24tv.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 10380 относительно растаможки легковых авто в Дії.

В Минцифри сообщили, если законопроект примут, граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение Дія, а бизнес — через портал Дія.

Что изменит законопроект?

Создадут Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, которую сформирует Минцифра на основе данных таможни. Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, которые проходили таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя

Весь процесс растаможки будет онлайн, а Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

Подробный алгоритм растаможки авто через Дію можно посмотреть в инфографике:

Также сообщалось, что за фальсификацию пробега подержанных авто предлагают наказывать штрафом в 17 тысяч грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду