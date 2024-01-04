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  2. / Авто

Як працюватиме розмитнення авто у Дії: алгоритм

17:57, 4 січня 2024
Весь процес розмитнення хочуть зробити онлайн, а Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.
Як працюватиме розмитнення авто у Дії: алгоритм
Фото: auto.24tv.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховні Раді зареєстрували проєкт закону № 10380, щодо розмитнення легкових авто у Дії.

У Мінцифрі повідомили, якщо законопроєкт ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, а бізнес — через портал Дія.

Що змінить законопроєкт?

Створять Базу даних митної вартості легкових автомобілів, її сформує Мінцифра на основі даних митниці. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна

Весь процес розмитнення буде онлайн, а Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом.

Детальний алгоритм розмитнення авто через Дію можна подивитись у інфографіці:

Також ми писали, що за фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн.

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