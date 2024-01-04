На Закарпатті щур покусав немовля під час сну: медики попереджають про загрозу інфекції

Укуси гризунів є вкрай небезпечним, адже вони викликають лептоспіроз, який може мати симптоми схожі на грип або застуду.

У Закарпатській області щур покусав 10-місячне немовля. Матір дитини помітила напад гризуна та одразу викликала медиків. Про це повідомляє Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Так, 3 січня медики отримали виклик від жінки із селища Середнє Закарпатської області. Вона розповіла, що її 10-місячного сина покусав щур. Трапилось це поки немовля спало.

«Бригада № 302 негайно прибула на місце – мама з дитиною вже очікували медиків на вулиці. Зі слів матері, гризун схожий на пацюка або велику мишу, вкусив за мізинець дитину під час сну. Лікар обробив місце укусу та негайно транспортував хлопчика у супроводі матері до травмпункту Ужгородської ЦМКЛ», - повідомили медики.

Лікарі попереджають, що укуси гризунів є вкрай небезпечним, адже вони викликають лептоспіроз, який може мати симптоми схожі на грип або застуду.

«Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок та печінки, менінгіту чи навіть смерті. Людина може захворіти у період від двох днів до чотирьох тижнів після зараження. Лептоспіроз лікують антибіотиками. Якщо ви нещодавно контактували із потенційно інфікованими тваринами або зараженою водою – негайно зверніться до лікаря. При підозрі на лептоспіроз лікування необхідно розпочати якнайшвидше», - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.