У Києві зруйновано фабрику армійського одягу, який носять Зеленський і Залужний

Під час ракетної атаки сильно пошкоджено виробничі приміщення компанії M-Tac.

Фото: Chas.News

Внаслідок масованого ракетного обстрілу 2 січня постраждали склади та виробничі приміщення компанії M-Tac (Militarist Tactical), яка випускає тактичне спорядження, військовий одяг і взуття. Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

У М-Тас заявили, що виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені. Після встановлення ступеня пошкоджень і розміру втрат, завданих ракетним ударом окупаційної армії, компанія обіцяє розпочати відправлення наявних товарів або повернення коштів.

“Приносимо щирі вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за вашу підтримку та розуміння”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Forbes, речі M-Tac одягали Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, 2 січня рф масовано обстріляла Київ ракетами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.