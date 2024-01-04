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Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

  1. В Україні

У Києві зруйновано фабрику армійського одягу, який носять Зеленський і Залужний

17:22, 4 січня 2024
Під час ракетної атаки сильно пошкоджено виробничі приміщення компанії M-Tac.
У Києві зруйновано фабрику армійського одягу, який носять Зеленський і Залужний
Фото: Chas.News
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Внаслідок масованого ракетного обстрілу 2 січня постраждали склади та виробничі приміщення компанії M-Tac (Militarist Tactical), яка випускає тактичне спорядження, військовий одяг і взуття. Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства.

У М-Тас заявили, що виробничі потужності та складські приміщення були пошкоджені або знищені. Після встановлення ступеня пошкоджень і розміру втрат, завданих ракетним ударом окупаційної армії, компанія обіцяє розпочати відправлення наявних товарів або повернення коштів.

“Приносимо щирі вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за вашу підтримку та розуміння”, — йдеться в повідомленні.

За інформацією Forbes, речі M-Tac одягали Президент Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, 2 січня рф масовано обстріляла Київ ракетами.

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