В Киеве разрушена фабрика армейской одежды, которую носят Зеленский и Залужный

В ходе ракетной атаки сильно повреждены производственные помещения компании M-Tac.

В результате массированного ракетного обстрела Киева 2 января пострадали склады и производственные помещения компании M-Tac (Militarist Tactical), выпускающей тактическое снаряжение, военную одежду и обувь. Об этом говорится на Facebook-странице предприятия.

В М-ТАСе заявили, что производственные мощности и складские помещения были повреждены или уничтожены. После установления степени повреждений и размера потерь, нанесенных ракетным ударом оккупационной армии, компания обещает начать отправку имеющихся товаров или возврат средств.

"Приносим искренние извинения за временные неудобства и благодарим за вашу поддержку и понимание", - говорится в сообщении.

По информации Forbes, вещи M-Tac одевали Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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