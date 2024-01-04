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  1. В мире

В Латвии предлагают запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

21:05, 4 января 2024
Латвийская государственная компания LDz Cargo является крупнейшим зерноперевозчиком из рф.
В Латвии предлагают запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС
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Министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс предложил запретить импорт российского и белорусского зерна в страны ЕС, пишет LSM.

Согласно сообщению, в 2022 году товары российского и белорусского происхождения составляли более половины объемов грузов латвийской государственной компании LDz. Хотя цифры на 2023 год пока не известны, руководство компании подтверждает, что продолжит перевозку.

Именно зерно и продукты его переработки составляют наибольшую долю перевозимых грузов, более половины всех перевозимых грузов в 2022 году приходилось на рф и Беларусь, говорится в последнем общедоступном годовом отчете LDz.

Новый министр транспорта называет российское зерно "кровавым" и предлагает запретить его импорт в страны ЕС.

Поэтому Бришкенс уже поручил министерству подготовить анализ последствий введения запрета на импорт российского и белорусского зерна.

Министр также начал переговоры со своими эстонскими и литовскими коллегами по этой теме.

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