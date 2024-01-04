Имеет ли право предприятие принять на работу студента с дневной формой обучения: ответ Гоструда

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право предприятие при наличии вакансии принять на работу студента, который учится на дневной форме обучения и проходит практику.

Ответ Гоструда: Да. Порядок проведения практики студентов высших учебных заведений Украины утвержден приказом Министерства образования Украины от 08.04.1993 №93, зарегистрированным в Министерстве юстиции 30.04.1993 под №35. Практика студентов является неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

При вакантных местах студенты могут быть зачислены на штатные должности, если работа на них отвечает требованиям программы практики. При этом не менее 50 процентов времени отводится на общепрофессиональную подготовку по программе практики.

Ранее в Гоструда напомнили, как проводится аттестация рабочих мест.

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