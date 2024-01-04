Чи має право підприємство прийняти на роботу студента з денною формою навчання: відповідь Держпраці

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

Відповідь Держпраці: Так. Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджено наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 №93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.04.1993 за №35. Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

Раніше у Держпраці нагадали, як проводиться атестація робочих місць.

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