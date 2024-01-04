У Латвії пропонують заборонити імпорт російського та білоруського зерна до ЄС

Латвійська державна компанія LDz Cargo є найбільшим зерноперевізником з рф.

Міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс запропонував заборонити імпорт російського та білоруського зерна до країн ЄС, пише LSM.

Згідно з повідомленням, упродовж 2022 року товари російського та білоруського походження складали понад половину обсягів вантажів латвійської державної компанії LDz. Хоча цифри на 2023 рік поки що не відомі, керівництво компанії підтверджує, що продовжить здійснювати перевезення.

Саме зерно та продукти його переробки становлять найбільшу частку перевезених вантажів, більше половини всіх перевезених вантажів у 2022 році припадало на рф та Білорусь, йдеться в останньому загальнодоступному річному звіті LDz.

Новий міністр транспорту називає російське зерно "кривавим" та пропонує заборонити його імпорт до країн ЄС.

Тому Брішкенс вже доручив міністерству підготувати аналіз наслідків впровадження заборони на імпорт російського та білоруського зерна.

Міністр також розпочав переговори зі своїми естонськими та литовськими колегами на цю тему.

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