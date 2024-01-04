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На Закарпатье крыса покусала младенца во время сна: медики предупреждают об угрозе инфекции

23:41, 4 января 2024
Укусы грызунов крайне опасны, ведь они вызывают лептоспироз, который может иметь симптомы похожие на грипп или простуду.
На Закарпатье крыса покусала младенца во время сна: медики предупреждают об угрозе инфекции
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В Закарпатской области крыса покусала 10-месячного младенца. Мать ребенка заметила нападение грызуна и сразу вызвала медиков. Об этом сообщает Закарпатский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, 3 января медики получили вызов от женщины из поселка Среднее Закарпатской области. Она рассказала, что ее 10-месячного сына покусала крыса. Случилось это, пока младенец спал.

«Бригада №302 немедленно прибыла на место – мама с ребенком уже ожидали медиков на улице. По словам матери, грызун похож на крысу или большую мышь, укусил за мизинец ребенка во время сна. Врач обработал место укуса и немедленно транспортировал мальчика в сопровождении матери в травмпункт Ужгородской ЦГКБ», - сообщили медики.

Врачи предупреждают, что укусы грызунов крайне опасны, ведь они вызывают лептоспироз, который может иметь симптомы похожие на грипп или простуду.

«Без лечения лептоспироз может привести к поражению почек и печени, менингиту или даже смерти. Человек может заболеть от двух дней до четырех недель после заражения. Лептоспироз лечат антибиотиками. Если вы недавно контактировали с потенциально инфицированными животными или зараженной водой, немедленно обратитесь к врачу. При подозрении на лептоспироз лечение необходимо начать как можно скорее», – говорится в сообщении.

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