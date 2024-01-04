За фальсифікацію пробігу вживаних авто пропонують карати штрафом у 17 тисяч грн

Верховна Рада розгляне законопроект про покарання за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу.

Фальсифікацію пробігу вживаного авто пропонують карати штрафами до 17 тисяч грн. Відповідний законопроект №10216 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу розглянув на засіданні 4 січня Комітет з питань інтеграції України до ЄС.

На думку ініціатора законопроекту – нардепа Артема Дмитрука, практика фальсифікації пробігу вживаного транспортного засобу при продажі є досить поширеною на сьогодні. Щоб не допустити введення в оману покупців, як вказано у пояснювальній записці до законопроекту, пропонується встановити адміністративну відповідальність за фальсифікацію пробігу вживаного транспортного засобу з метою продажу третім особам, яке виявлене під час реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

Повторне правопорушення буде тягнути собою відповідальність до 34 тис. грн.

Органом, який складатиме протоколи про адміністративні правопорушення, пропонується визначити Національну поліцію України.

Комітет ухвалив висновок, що проект Закону не суперечить цілям Угоди про асоціацію та міжнародно-правовим зобов’язанням України, однак, потребує доопрацювання з метою врахування положень Директиви 2014/45/ЄС.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», розмитнювати легкові автомобілі у 2024 році будуть через Портал Дія. А База даних митної вартості легкових автомобілів буде формуватися Міністерством цифрової трансформації. Відповідний законопроект 10380 зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів, серед яких глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія та очільник Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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