Присягнули на вірність рф: підозру в держзраді отримали двоє ексрятувальників з Маріуполя

Наразі вони перебувають у розшуку.

Двоє колишніх рятувальників з Маріуполя заочно отримали підозру в державній зраді. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що навесні 2022 року заступник начальника навчального пункту та сапер відділення перевірки якості розмінування частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України в Донецькій області вирішили знехтувати клятвою та перейшли на бік окупантів.

Чоловіки обійняли посади «рятувальника-кінолога відділу піротехнічних і спеціальних кінологічних робіт» й «сапера відділення піротехнічних робіт» так званої аварійної частини спеціального призначення.

Один з них позував зі службовим собакою перед очільником «республіки» на святкуванні з нагоди «урочистого» відкриття «рятувального центру мнс росії». Підозрювані також брали участь в пошукових операціях на зруйнованих об’єктах та розборах знищених російськими військами будівель у м. Маріуполі. Тим самим вони допомагали армії рф приховувати воєнні злочини, вчинені проти мирного населення.

Наразі вони перебувають у розшуку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.