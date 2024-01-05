Гуменюк объяснила, почему рф может экономить ракеты «Калибр»

Это может быть связано с проблемами обновления их запасов и логистикой для вражеского флота, — отметила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

При планировании своих ракетных ударов по Украине рф, очевидно, вынуждена экономить "Калибры".

Это может быть связано с проблемами восстановления их запасов и логистикой для вражеского флота из-за действий сил обороны в Черноморском регионе. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, во время крайней массированной ракетной атаки 2 января были зафиксированы пуски трех "Калибров", и все они были уничтожены силами украинской противовоздушной обороны.

"Именно так враг пытался явно проверить средства рассредоточения внимания систем ПВО", - сказала Гуменюк.

Она также рассказала, что при максимальной мощности использования ракет воздушного базирования россияне хотели отвлекать Сил обороны Украины еще и на морские ракетоносители.

"И то, что они, очевидно, экономят "Калибры" может быть свидетельством того, что с восстановлением этих запасов у них могут возникнуть проблемы. Поскольку логистика с обеспечением, загрузкой и обслуживанием "Калибров" осталась в Севастополе. А там им очень тревожно, когда находятся ракетоносители", - отметила Гуменюк.

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