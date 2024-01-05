Житель Львова в суде отменил штраф за переход дороги вне перехода

Львовянин признал, что перешел дорогу в неустановленном месте, но доказал, что имел на это право.

Во Львове суд отменил штраф мужчине за переход дороги вне пешеходного перехода. Гражданин признал, что перешел дорогу в неустановленном месте, но заявил, что рядом не было перехода и не создавал аварийную ситуацию. Об этом пишет zaxid.net.

Как стало известно, львовянин перешел дорогу вне пешеходного перехода в центре города. Его остановили полицейские и вынесли на него постановление о нарушении ПДД из-за перехода дороги в неположенном месте, что предусматривает 255 грн штрафа.

Мужчина обратился в суд с просьбой отменить постановление о привлечении его к админответственности. Он объяснил, что пытался найти пешеходный переход, но его не было, поэтому он убедился в отсутствии авто и перешел дорогу.

По словам мужчины, он выполнил требования п. 4.8 ПДД Украины (если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, а дорога имеет не более трех полос движения для обоих его направлений, разрешается переходить ее под прямым углом к краю проезжей части в местах, где дорогу хорошо видно в обе стороны, и только после того, как пешеход удостоверится в отсутствии опасности).

Судья удовлетворила иск пешехода об отмене штрафа, на решение еще может быть подана апелляция.

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