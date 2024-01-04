У США чоловік напав на суддю під час винесення вироку: інцидент потрапив на відео

Чоловік побив суддю після того, як вона відмовилася випустити його під заставу.

У середу, 3 січня, в американському місті Лас-Вегасі чоловік у залі суду напав на суддю, яка відмовилася випустити його під заставу, повідомляє 8 News Now Investigators.

Делон Редден, якого судили за спробу побоїв зі значними тілесними ушкодженнями, напав на суддю Мері Кей Холтус.

Суддя відхилила прохання адвокатів, пославшись на те, що обвинувачений вже притягувався раніше за інші правопорушення. Вона заявила, що Редден таки має відправитись до в'язниці, тому що йому потрібно «спробувати дещо інше». У цей момент і стався напад.

У мережі також опублікували відео, на якому чоловік раптово зривається зі свого місця і, перестрибнувши через лаву, починає бити жінку. Під час нападу чоловік вигукував нецензурні слова на її адресу.

Внаслідок інциденту суддя та один із охоронців отримали травми.

Man assaults judge in Las Vegas after probation request denied. pic.twitter.com/Vw5emstedD — Great Clips (@Altaynova) January 3, 2024

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