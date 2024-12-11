В Польше возмутились по поводу шведского оружия с названием в честь короля, воевавшего против нее

Министру обороны Владиславу Косиняку-Камишу не нравится название закупаемых для армии шведских гранатометов Carl Gustaf.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ему не нравится название шведских гранатометов Carl Gustaf, закупаемых для армии страны. Все потому, что они напоминают имя шведского короля, который в XVII веке воевал против Польши. Об этом он сказал в эфире польского радио TOK FM.

Гранатометы Carl Gustaf назвали в честь оружейного завода Карла Густава в Швеции, где они производились. Между тем, сам завод назван по имени короля Карла X Густава, который в течение своего правления воевал против Речи Посполитой, а его войска несколько раз оккупировали Варшаву.

Глава Минобороны Польши рассказал, что у его страны «очень хорошее» сотрудничество с другими странами, в которых она закупает оружие, в частности со Швецией.

Да, оружие из этих стран министр назвал «очень хорошим» и «качественным». И «единственное», что ему у них не нравится, — это самое название.

«Предлагаю смену. Поддерживаю другого из Вазов — того, кто был ближе к Польше. Так мы и сделаем, но это уже ремарки», - сказал Камыш.

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