У Польщі обурились щодо шведської зброї з назвою на честь короля, що воював проти неї

Міністру оборони Владиславу Косіняку-Камишу не подобається назва шведських гранатометів Carl Gustaf, які закуповують для армії.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що йому не подобається назва шведських гранатометів Carl Gustaf, які закуповують для армії країни. Усе через те, що вони нагадують ім’я шведського короля, який у XVII столітті воював проти Польщі. Про це він сказав в ефірі польського радіо TOK FM.

Гранатомети Carl Gustaf назвали на честь збройового заводу Карла Густава у Швеції, де їх виробляли. Тим часом сам завод названий за ім’ям короля Карла X Густава, який протягом свого правління воював проти Речі Посполитої, а його війська кілька разів окуповували Варшаву.

Очільник Міноборони Польщі розповів, що його країна має «дуже хорошу» співпрацю з іншими країнами, у яких вона закуповує зброю, зокрема зі Швецією.

Так, зброю з цих країн міністр назвав «дуже хорошою» та «якісною». І «єдине», що йому в них не подобається, — це саме назва.

«Пропоную зміну. Підтримую іншого з Вазів — того, хто був ближчим до Польщі. Так ми й зробимо, але це вже ремарки», — сказав Камиш.

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