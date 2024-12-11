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Кабмін погодив кандидатури представників держави у наглядовій раді Укренерго

15:01, 11 грудня 2024
10 грудня Уряд погодив три кандидатури до наглядової ради Укренерго від держави.
Кабмін погодив кандидатури представників держави у наглядовій раді Укренерго
Фото: unian.net
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Кабінет міністрів України погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна на посади членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» як представників держави. Відповідне розпорядження 1232-р від 10 грудня було оприлюднило на офіційному сайті уряду.

Юрій Бойко вже був членом наглядової ради «Укренерго» у попередньому складі. Також є радником прем’єр-міністра з питань енергетики.

Анатолій Гулей є головою правління ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа».

Олексій Нікітін обіймав посаду директор з комерції ПрАТ «Укргідроенерго». Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії «Укренерго».

Раніше Кабінет Міністрів України погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради «Укренерго».

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Верховна Рада України Кабінет Міністрів України Укренерго

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