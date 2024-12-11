У Нікополі чоловік підірвав гранату у продуктовому магазині

В результаті вибуху, чоловік помер на місці, є постраждала.

Фото: mis.dp.ua

У середу, 11 грудня, в одному з продуктових магазинів Нікополя стався вибух гранати, який спричинив загибель чоловіка та травмування жінки. Про це повідомляє місцеве видання.

Інцидент трапився вранці. За свідченнями очевидців, чоловік зайшов до магазину, вибирав продукти, а потім, підходячи до каси для оплати, дістав гранату, яка вибухнула.

«Від отриманих травм чоловік помер», — зазначається у повідомленні.

У момент вибуху в магазині також перебувала продавчиня. Вона отримала легкі тілесні ушкодження, і її життю наразі нічого не загрожує.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. Втім, станом на момент публікації, офіційних коментарів від поліції, обласної прокуратури, мера Нікополя Олександра Саюка чи голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака немає.

Наразі обставини події з'ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.