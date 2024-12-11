В Никополе мужчина взорвал гранату в продуктовом магазине

В результате взрыва, мужчина скончался на месте, есть пострадавшая.

Фото: mis.dp.ua

В среду, 11 декабря, в одном из продуктовых магазинов Никополя произошел взрыв гранаты, который повлек гибель мужчины и травмирование женщины. Об этом сообщает местное издание.

Инцидент произошел утром. По свидетельствам очевидцев, мужчина зашел в магазин, выбирал продукты, а затем, подходя к кассе для оплаты, достал гранату, которая взорвалась.

«От полученных травм мужчина скончался», - отмечается в сообщении.

В момент взрыва в магазине также находилась продавщица. Она получила легкие телесные повреждения, и ее жизни пока ничего не угрожает.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Впрочем, по состоянию на момент публикации, официальных комментариев от полиции, областной прокуратуры, мэра Никополя Александра Саюка или председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака нет.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

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