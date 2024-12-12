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Во Львове суд приговорил мужчину к четырем годам заключения за уклонение от военной службы

08:30, 12 декабря 2024
Обвиняемый отказался проходить службу, хотя и был признан годным по заключению ВЛК.
Во Львове суд приговорил мужчину к четырем годам заключения за уклонение от военной службы
Фото: gettyimages
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Во Львове мужчину приговорили к четырем годам тюрьмы за уклонение от военной службы. Приговор по делу №447/123/23 вынес Львовский апелляционный суд.

Так, согласно принципиальной позиции прокуроров Львовской областной прокуратуры, апелляционный суд вынес новый приговор, которым признал 39-летнего мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УК Украины). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы.

В суде было доказано, что житель г. Новый раздел был признан пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы, что подтверждается выводом военно-врачебной комиссии. Однако обвиняемый отказался проходить службу в рядах Вооруженных сил Украины, о чем был составлен соответствующий акт об отказе.

Решением районного суда подсудимый был осужден на четыре года лишения свободы, но был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на два года. Прокуроры не согласились с такой позицией суда первой инстанции и подали апелляционную жалобу.

Львовский апелляционный суд поддержал позицию прокуроров и вынес новый приговор.

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