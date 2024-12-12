Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

У Львові суд засудив чоловіка до чотирьох років ув'язнення за ухилення від військової служби

08:30, 12 грудня 2024
Обвинувачений відмовився проходити службу, хоч і був визнаний придатний за висновком ВЛК.
У Львові суд засудив чоловіка до чотирьох років ув'язнення за ухилення від військової служби
Фото: gettyimages
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові чоловіка засудили до чотирьох років ув'язнення за ухилення від військової служби. Вирок у справі №447/123/23 виніс Львівський апеляційний суд.

Так, відповідно до принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури, апеляційний суд ухвалив новий вирок, яким визнав 39-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

У суді було доведено, що жителя м. Новий Розділ було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Проте обвинувачений відмовився проходити службу у лавах Збройних сил України, про що було складено відповідний акт про відмову.

Рішенням районного суду підсудний був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, але був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Прокурори не погодилися з такою позицією суду першої інстанції та подали апеляційну скаргу.

Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів і ухвалив новий вирок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Львів ЗСУ військові апеляція апеляційні суди мобілізація ВЛК військова служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд роз’яснив умови поновлення строків звернення до суду для військовослужбовців у період воєнного стану

Особливості застосування процесуальних строків для осіб, які проходять службу в ЗСУ – позиція Верховного Суду.

Порушення порядку передання рапортів між військовими частинами щодо участі військовослужбовця в бойових діях не свідчить про відсутність у нього права на додаткову винагороду – Верховний Суд

Верховний Суд зробив висновок, що право військовослужбовця на нарахування та виплату додаткової винагороди не залежить від виконання військовою частиною формальних процедур реалізації такого права.

Якщо ви отримуєте «білу» зарплату чи можете документально підтвердити доходи, для вас нічого не зміниться – Андрій Пишний прокоментував меморандум між банками

Як зазначив очільник Нацбанку, ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як «високоризикові».

Верховний Суд пояснив, що буде вважатися рівнозначною посадою, яку мають запропонувати держслужбовцю в разі скорочення внаслідок зміни структури чи штатного розпису

Законодавцем передбачено право суб’єкта призначення пропонувати нижчу вакантну посаду державному службовцю – Верховний Суд.

В Україні оголосили відбір серед юристів на 1800 вакансій суддів – які документи та коли подавати

Юристи, які хочуть стати суддями, повинні зібрати пакет документів і подати його ВККС до 30 березня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Галина Момонт
    Галина Момонт
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Ігор Бенедисюк
    Ігор Бенедисюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді