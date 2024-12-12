У Львові суд засудив чоловіка до чотирьох років ув'язнення за ухилення від військової служби

Обвинувачений відмовився проходити службу, хоч і був визнаний придатний за висновком ВЛК.

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У Львові чоловіка засудили до чотирьох років ув'язнення за ухилення від військової служби. Вирок у справі №447/123/23 виніс Львівський апеляційний суд.

Так, відповідно до принципової позиції прокурорів Львівської обласної прокуратури, апеляційний суд ухвалив новий вирок, яким визнав 39-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 КК України). Йому призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

У суді було доведено, що жителя м. Новий Розділ було визнано придатним за станом здоров’я для проходження військової служби, що підтверджується висновком військово-лікарської комісії. Проте обвинувачений відмовився проходити службу у лавах Збройних сил України, про що було складено відповідний акт про відмову.

Рішенням районного суду підсудний був засуджений до чотирьох років позбавлення волі, але був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном на два роки. Прокурори не погодилися з такою позицією суду першої інстанції та подали апеляційну скаргу.

Львівський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів і ухвалив новий вирок.

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