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Кабмин согласовал кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете Укрэнерго

15:01, 11 декабря 2024
10 декабря Правительство согласовало три кандидатуры в наблюдательный совет Укрэнерго от государства.
Кабмин согласовал кандидатуры представителей государства в наблюдательном совете Укрэнерго
Фото: unian.net
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Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры Юрия Бойко, Анатолия Гулея и Алексея Никитина на должности членов наблюдательного совета ЧАО «НЭК «Укрэнерго» как представителей государства. Соответствующее распоряжение 1232-р от 10 декабря было обнародовано на официальном сайте правительства.

Юрий Бойко уже был членом наблюдательного совета «Укрэнерго» в предварительном составе. Также советник премьер-министра по вопросам энергетики.

Анатолий Гулей является председателем правления ЧАО «Украинская межбанковская валютная биржа».

Алексей Никитин занимал должность директора по коммерции ЧАО «Укргидроэнерго». Также работал в отделе развития рынка электроэнергии «Укрэнерго».

Ранее Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго».

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