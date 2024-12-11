Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС рекомендует откомандировать судью в другой суд и досрочно прекратить командировку еще одного судьи

20:04, 11 декабря 2024
Высшая квалификационная комиссия судей направила соответствующие представления в Высший совет правосудия.
ВККС рекомендует откомандировать судью в другой суд и досрочно прекратить командировку еще одного судьи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 11 декабря, в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия и о досрочном окончании командировки судьи.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Варибруса Вадима Анатольевича в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки судьи Старобельского районного суда Луганской области Пелыха Александра Александровича в Воловецкий районный суд Закарпатской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

судья ВККС командировка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
137 судей приняли присягу и отныне смогут осуществлять правосудие

Приняли присягу 121 судья общих местных судов, 7 судей окружных административных судов и 9 судей местных хозяйственных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей объявила отбор на 1800 должностей судей местных судов

Действующие судьи, которые намерены перевестись в другие суды, могут подавать заявления для сдачи квалификационного экзамена.

Владимир Зеленский: «Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции»

Зеленский заявил после сообщения Виктора Орбана о звонке Путину, что «не нужно играть на собственный имидж за счет единства».

Для ведения Реестра кандидатов в присяжные ГСА получит доступ к Государственному реестру избирателей с персональными данными

Принятый за основу законопроект о создании суда присяжных предусматривает предоставление Государственной судебной администрации доступа к Государственному реестру избирателей и другим государственным реестрам для ведения Реестра кандидатов в присяжные.

Админсуды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду