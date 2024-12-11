ВККС рекомендует откомандировать судью в другой суд и досрочно прекратить командировку еще одного судьи

Высшая квалификационная комиссия судей направила соответствующие представления в Высший совет правосудия.

В среду, 11 декабря, в заседании Первой палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассмотрен вопрос о командировке судьи в другой суд того же уровня и специализации для отправки правосудия и о досрочном окончании командировки судьи.

В связи с изменением территориальной подсудности судебных дел Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о командировке сроком на один год судьи Красноармейского горрайонного суда Донецкой области Варибруса Вадима Анатольевича в Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области.

Также Комиссия решила внести в Высший совет правосудия представление с рекомендацией о досрочном окончании командировки судьи Старобельского районного суда Луганской области Пелыха Александра Александровича в Воловецкий районный суд Закарпатской области.

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