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На Житомирщине посадили в тюрьму мужчину, который незаконно носил при себе холодное оружие

20:45, 11 декабря 2024
23-летний мужчина находился на испытательном сроке за прежнее преступление, связанное с незаконным хранением оружия и боеприпасов.
На Житомирщине посадили в тюрьму мужчину, который незаконно носил при себе холодное оружие
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области признал 23-летнего мужчину виновным в ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения и назначил наказание – 2 года лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба суда. 

В ходе судебного разбирательства суд установил, что обвиняемый приобрел нож, который, по заключению экспертизы, является военным короткоклинковым холодным оружием колюче-режущего действия, который носил при себе без предусмотренного законом разрешения. После допроса свидетелей и исследования доказательств мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суду объяснил, что нож он нашел и оставил у себя необдуманно.

Назначая наказание, суд учел, что обвиняемый ранее судимый совершил нетяжкое преступление. Также суд принял к сведению досудебный доклад, составленный органом пробации, согласно которому обвиняемый имеет высокий уровень риска совершения повторного уголовного правонарушения и высокий риск опасности для общества.

Обвиняемый на момент совершения правонарушения находился на испытательном сроке за совершение преступления, также связанного с незаконным хранением оружия и боеприпасов;

Учитывая это, суд назначил окончательное наказание по совокупности двух приговоров и посредством реального лишения свободы.

Приговор еще не вступил в силу и может быть оспорен (дело №274/6986/24).

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