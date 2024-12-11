На Київщині перед судом постала жінка, яка вбила чоловіка

Конфлікт між чоловіком та жінкою закінчився вбивством.

На Київщині суд визнав 31-річну жительку міста Біла Церква винною в умисному вбивстві та призначив покарання у виді 9 років позбавлення волі. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, у жовтні 2023 року у місті Біла Церква, між чоловіком та жінкою за місцем спільного проживання виник конфлікт, у ході якого засуджена нанесла своєму співмешканцю один удар в область грудної клітини.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці злочину.

Наразі, обвинувачена перебуває під вартою.

Раніше ми писали, що на Черкащині правоохоронці затримали та повідомили про підозру жителю міста Сміли за фактом вбивства дитини.

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