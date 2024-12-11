В Украине вырос спрос на гибридные автомобили

Спрос на гибридные автомобили среди украинцев вырос на 5%.

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В ноябре автопарк Украины пополнили около 1,8 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 5% больше, чем в прошлом, пишет Укравтопром.

Доля новых авто в этом количестве составила 66%, против 59% в прошлом.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (194 ед.). Второй результат у AUDI Q8 (82 ед.).

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US (47 ед.). Далее идут TOYOTA Prius (38 ед.) и KIA Niro (36 ед.).

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