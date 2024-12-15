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Шольц не підтримав пропозицію кандидата на посаду глави уряду щодо постачання Україні ракет Taurus

10:41, 15 грудня 2024
Не будемо розгортати далекобійні озброєння на російській території, – Олаф Шольц проти надання Україні ракет Taurus.
Шольц не підтримав пропозицію кандидата на посаду глави уряду щодо постачання Україні ракет Taurus
Фото: Getty Images
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не підтримує пропозицію кандидата на посаду глави уряду Фрідріха Мерца щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Як передає німецьке видання n-tv, Шольц підкреслив, що Німеччина чітко виступає проти надання таких озброєнь, які могли б бути використані для атак по російській території.

«Ми не дозволимо розгортати далекобійні озброєння, постачання яких здійснюється з Німеччини, на російській території в глибині країни. Це наша позиція, і вона не зміниться», — зазначив канцлер.

Водночас Шольц підтвердив підтримку України, наголосивши на важливості допомоги у захисті її суверенітету та демократії, але уточнив, що Німеччина не підтримує крайнощі в питаннях військової допомоги.

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Німеччина зброя Олаф Шольц

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