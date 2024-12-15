Голова Запорізької ОВА спростував чутки про наступ на Запоріжжя, назвавши їх ІПСО

Іван Федоров: Інформаційні атаки на Запоріжжя — це частина ворожих маніпуляцій.

Фото: wikimedia.org

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров спростував чутки про можливий наступ на Запоріжжя, назвавши їх частиною ворожих інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Ми бачимо, що відбувається з військовою ситуацією. Нас лякають з вересня, якщо я не помиляюсь, от зараз буде наступ на Запоріжжя. У жовтні — наступ на Запоріжжя, в листопаді — от вони вже пішли, а в грудні — все, збираємо валізи. Це все — ІПСО, але на яку суспільство реагує», — наголосив Федоров.

Також він розповів про ситуацію в селищі Комишуваха, яке знаходиться всього за 20 км від лінії фронту. За його словами, будівництво підземної школи в селищі було зупинено, щоб уникнути неправильного сприйняття ситуації. «Щоб не робити будівництво шкіл токсичним, ми поставили будівництво на паузу і вирішимо разом з Кушугумською громадою, можливо, ми будемо звідти возити дітей», — пояснив Федоров.

Голова ОВА додав, що ця школа є єдиною, на яку виділені кошти, однак будівництво наразі не розпочали з обережності.

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