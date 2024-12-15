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Німеччина передала Україні дев’ять фільмів першої половини XX століття

09:48, 15 грудня 2024
Німеччина передала Україні унікальні фільми про радянсько-українську війну та анімацію 1930-х років.
Німеччина передала Україні дев’ять фільмів першої половини XX століття
Фото: dovzhenkocentre.org
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Федеральний архів Німеччини передав Україні дев’ять фільмів, створених у першій половині ХХ століття. Ці стрічки включають художні, документальні та анімаційні роботи, деякі з яких вже доступні для перегляду онлайн, повідомляє Довженко-Центр.

Серед цих фільмів є унікальні кінодокументи, як-от «Більшовицькі злочини 21 серпня 1919 року, або Дні київського терору», що демонструє жахливі кадри війни та жертв бойових дій за часів радянсько-української війни. Інші фільми, такі як «Тамілла» (1927), «Шкурник» (1929) та «Вітаю з переходом!» (1932), також відображають різноманітні аспекти історії України через мистецтво кінематографії.

Крім того, надані анімаційні фільми «Чванливе курча» (1936) та «Прощання на крижині» (1938), які були втрачені, тепер дозволяють побачити частину української анімаційної спадщини. Окрему увагу привертає фільм «Про пана Лебеденка» (1936), що спершу був заборонений, а потім втрачений, а також «У колишньому гнізді мракобісся» (1938), що має явний пропагандистський характер.

Ці стрічки, деякі з яких збереглися лише в Німеччині на носіях з целюлозного нітрату, тепер передані для збереження та аналізу до Довженко-Центру, а також стануть доступні для перегляду через Цифровий читальний зал.

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Німеччина фільм культура

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