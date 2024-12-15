Київ бореться зі снігом – на вулицях працює понад 200 одиниць техніки

212 одиниць техніки та 126 бригад очищають вулиці від снігу.

У Києві для боротьби зі снігом задіяно 212 одиниць снігоприбиральної техніки «Київавтодору», повідомили в КМДА. Пріоритетними для очищення є головні магістралі, мости, спуски та підйоми, які також обробляють протиожеледними засобами.

Додатково 126 працівників у складі 23 бригад здійснюють ручне прибирання пішохідних переходів, тротуарів і зупинок громадського транспорту.

На прибудинкових територіях працюють 2474 співробітники керуючих компаній, а у парках і скверах – 366 працівників «зеленбуду» з використанням 39 одиниць техніки.

За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні, 15 грудня, у столиці очікується хмарна погода, невеликий сніг і ожеледиця на дорогах.

Міська влада закликає водіїв бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходам радять бути обережними та носити флікери у темний час доби.

Відео: КМДА

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