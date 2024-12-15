У Львові на пішохідному переході нетверезий водій BMW врізався в Jeep

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW 328 та Jeep Cherokee. Водій BMW врізався у Jeep, який зупинився перед пішохідним переходом. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.
Патрульна поліція встановила, що винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку, як того вимагає закон, 32-річний водій відмовився.
Правоохоронці склали на порушника два протоколи:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.