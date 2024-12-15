Практика судів
  1. В Україні

У Львові на пішохідному переході нетверезий водій BMW врізався в Jeep

09:12, 15 грудня 2024
Поліція встановила, що водій BMW мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте відмовився пройти перевірку.
У Львові на пішохідному переході нетверезий водій BMW врізався в Jeep
Фото: lvivpolice
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW 328 та Jeep Cherokee. Водій BMW врізався у Jeep, який зупинився перед пішохідним переходом. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Патрульна поліція встановила, що винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку, як того вимагає закон, 32-річний водій відмовився.

Правоохоронці склали на порушника два протоколи:

  • за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
  • за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

поліція Львів п'яне ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів вирішив звільнитися через два тижні після призначення

Помічник судді вирішив не розпочинати кар’єру в Службі дисциплінарних інспекторів.

Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Судді зможуть розраховувати на 42 тисячі грн доплати до окладу за певних умов

Якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій і має понаднормове навантаження, він зможе отримати до 42 тисяч грн доплати до посадового окладу

Верховна Рада планує скасувати інститут нарадчої кімнати, підтримати доплати суддям та скасування зупинки перебігу позовної давності

Парламент на наступному пленарному тижні може підтримати низку законопроектів щодо змін у судочинстві.

Надії, що Служба дисциплінарних інспекторів успішно запрацює через місяць, два або три, немає – голова Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що більшість призначених на свої посади дисциплінарних інспекторів поки що нездатні ефективно виконувати свої повноваження – потрібен час на їх підготовку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області