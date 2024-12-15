У Львові на пішохідному переході нетверезий водій BMW врізався в Jeep

Поліція встановила, що водій BMW мав ознаки алкогольного сп’яніння, проте відмовився пройти перевірку.

Фото: lvivpolice

У Львові на вулиці Богдана Хмельницького сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів BMW 328 та Jeep Cherokee. Водій BMW врізався у Jeep, який зупинився перед пішохідним переходом. Про це повідомила патрульна поліція Львівської області.

Патрульна поліція встановила, що винуватець ДТП мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти перевірку, як того вимагає закон, 32-річний водій відмовився.

Правоохоронці склали на порушника два протоколи:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння);

за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП).

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