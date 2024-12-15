Практика судів
  1. У світі

НЛО чи секретні дрони – у США помітили невідомі об’єкти в небі

08:54, 15 грудня 2024
У Нью-Джерсі знову зафіксували дивні об’єкти.
НЛО чи секретні дрони – у США помітили невідомі об’єкти в небі
Фото: @protestroots
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жителі штату Нью-Джерсі повідомили про появу в небі невідомих об’єктів, які одразу викликали обговорення в мережі. Очевидці припускають, що це могли бути НЛО або ж звичайні дрони, повідомляє Associated Press і ABC News.

Це не перший подібний випадок: протягом останнього місяця жителі регіону скаржаться на загадкове дзижчання з неба. Особливо активні дискусії спалахнули цього тижня після нових спостережень.

У соцмережах користувачі висловлюють різні теорії. Деякі припускають, що це дрони, які запускають з іранського корабля. Інші вважають, що це може бути робота Секретної служби США, яка стежить за безпекою маєтку новообраного президента в Бедмінстері.

Крім того, існує думка, що люди можуть неправильно зрозуміти те, що вони бачать. Президент громадського коледжу округу Уоррен Вільям Остін, який має програму отримання ступеню з технології безпілотних літальних апаратів і випадково розташований в одній із гарячих точок спостереження, каже, що він переглянув відео нібито безпілотних літальних апаратів і сказав, що літаки помилково ідентифікують як безпілотники.

Офіційних коментарів від влади щодо походження цих об’єктів наразі немає.

Раніше з'явилися повідомлення про літальний апарат біля бази ядерної зброї США. Конгрес США провів слухання через НЛО.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дисциплінарний інспектор Служби дисциплінарних інспекторів вирішив звільнитися через два тижні після призначення

Помічник судді вирішив не розпочинати кар’єру в Службі дисциплінарних інспекторів.

Суддів Апеляційної палати ВАКС притягнули до відповідальності за порушення права на захист

Судді Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігорь Панаід отримали попередження.

Судді зможуть розраховувати на 42 тисячі грн доплати до окладу за певних умов

Якщо суддя здійснює правосуддя у суді, що розташований на територіях активних бойових дій і має понаднормове навантаження, він зможе отримати до 42 тисяч грн доплати до посадового окладу

Верховна Рада планує скасувати інститут нарадчої кімнати, підтримати доплати суддям та скасування зупинки перебігу позовної давності

Парламент на наступному пленарному тижні може підтримати низку законопроектів щодо змін у судочинстві.

Надії, що Служба дисциплінарних інспекторів успішно запрацює через місяць, два або три, немає – голова Вищої ради правосуддя

У Вищій раді правосуддя вважають, що більшість призначених на свої посади дисциплінарних інспекторів поки що нездатні ефективно виконувати свої повноваження – потрібен час на їх підготовку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Ремецькі
    Оксана Ремецькі
    голова Господарського суду Закарпатської області