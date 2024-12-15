НЛО чи секретні дрони – у США помітили невідомі об’єкти в небі

У Нью-Джерсі знову зафіксували дивні об’єкти.

Фото: @protestroots

Жителі штату Нью-Джерсі повідомили про появу в небі невідомих об’єктів, які одразу викликали обговорення в мережі. Очевидці припускають, що це могли бути НЛО або ж звичайні дрони, повідомляє Associated Press і ABC News.

Це не перший подібний випадок: протягом останнього місяця жителі регіону скаржаться на загадкове дзижчання з неба. Особливо активні дискусії спалахнули цього тижня після нових спостережень.

У соцмережах користувачі висловлюють різні теорії. Деякі припускають, що це дрони, які запускають з іранського корабля. Інші вважають, що це може бути робота Секретної служби США, яка стежить за безпекою маєтку новообраного президента в Бедмінстері.

Крім того, існує думка, що люди можуть неправильно зрозуміти те, що вони бачать. Президент громадського коледжу округу Уоррен Вільям Остін, який має програму отримання ступеню з технології безпілотних літальних апаратів і випадково розташований в одній із гарячих точок спостереження, каже, що він переглянув відео нібито безпілотних літальних апаратів і сказав, що літаки помилково ідентифікують як безпілотники.

Офіційних коментарів від влади щодо походження цих об’єктів наразі немає.

Раніше з'явилися повідомлення про літальний апарат біля бази ядерної зброї США. Конгрес США провів слухання через НЛО.

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