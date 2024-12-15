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Засновник Mango Ісак Андік загинув у горах Каталонії, зірвавшись з 150-метрової висоти

08:36, 15 грудня 2024
71-річний мільярдер Ісак Андік трагічно загинув під час сімейної екскурсії в Каталонії.
Засновник Mango Ісак Андік загинув у горах Каталонії, зірвавшись з 150-метрової висоти
Фото з відкритих джерел
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71-річний засновник іспанської мережі магазинів Mango, мільярдер Ісак Андік, трагічно загинув під час екскурсії в горах Каталонії. Бізнесмен зірвався з висоти 150 метрів в ущелині поблизу печер Кольбато, популярного туристичного місця неподалік Барселони, повідомляє CNN.

На момент трагедії Андік перебував разом із сином та іншими членами родини.

«Він присвятив своє життя Mango, залишивши незабутній слід завдяки своєму стратегічному баченню, керівництву, що надихає, і непохитній прихильності цінностям, які він сам привніс у нашу компанію. Його смерть залишає величезну порожнечу, але всі ми, до певної міри, є його спадщиною і свідченням його досягнень», – заявив генеральний директор Mango Тоні Руїс.

Андік заснував бренд Mango у 1984 році разом із братом Нахманом у Барселоні. Завдяки його зусиллям компанія стала однією з провідних модних мереж у Європі, з понад 120 країнами присутності та продажами, що перевищили $3,2 мільярда у 2023 році.

За даними Forbes, чистий капітал Ісака Андіка становив $4,5 мільярда. Його смерть стала великою втратою для модної індустрії та бізнесу в цілому.

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Іспанія

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