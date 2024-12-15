Дональд Трамп висунув гендиректора Truth Social Девіна Нуньєса на посаду голови Консультативної ради з розвідки

Ексочільник Комітету з питань розвідки Палати представників США Девін Нуньєс очолить Консультативну раду з питань розвідки.

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Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про призначення генерального директора соціальної платформи Truth Social Девіна Нуньєса головою Консультативної ради при президенті з питань розвідки.

Девін Нуньєс раніше очолював Комітет з питань розвідки Палати представників США під час першого президентського терміну Трампа. Тепер він поєднуватиме керівництво Truth Social із роботою в Консультативній раді.

У своїй заяві Трамп зазначив, що Нуньєс, завдяки своєму досвіду роботи в розвідці, надаватиме незалежну оцінку діяльності американських розвідувальних органів.

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