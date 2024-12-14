У Дніпрі затримали підозрюваного у вчиненні теракту у центрі міста

Поблизу адмінбудівлі стався вибух саморобного вибухового пристрою.

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у закладенні саморобного вибухового пристрою біля адмінбудівлі у центрі Дніпра.

Нагадаємо, в одному з центральних районів Дніпра пролунав вибух внаслідок якого, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Про це повідомили у місцевій поліції.

Подія сталася 14 грудня близько 14:45.

Як повідомили ввечері в Офісі Генерального прокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення терористичного акту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України).

За даними слідства, поблизу адмінбудівлі стався вибух саморобного вибухового пристрою. У СБУ уточнили, що вибух стався біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Внаслідок теракту загинув чоловік. Тяжко поранено ще одного чоловіка та двох поліцейських, які в той час перебували на службі. Пошкоджено житлові будинки поблизу.

Наразі за підозрою у вчиненні теракту затримано 37-річного мешканця області. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідство триває, наразі з’ясовуються всі обставини справи.

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